Vespa accende il cuore di Milano nel weekend

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’eleganza, lo stile e la musica diaccendono ildinel fine settimana che chiude la seconda tappa di «The Sound of Europe Tour», la nuova, spettacolare formula di evento che per tutta l’estate 2019 porta l’inconfondibile fascino dinelle capitali glamour d’Europa. Fino a domenica 9 giugno, dall’installazione pop up in Piazza del Cannone, crocevia tra tre luoghi simbolo del capoluogo lombardo - il Castello Sforzesco, l’Arco della Pace e il Palazzo della Triennale - si diffonderanno le vibrazioni positive digrazie a un programma imperdibile di appuntamenti all’insegna del divertimento e della musica. Assoluti protagonisti della giornata di venerdì 7 giugno saranno i DJ e produttori Merk & Kremont: i due artisti, inclusi nella lista dei cento migliori DJ al mondo, accoglieranno il pubblico per un esclusivo Meet and Greet dalle ore 17, prima di esibirsi ...