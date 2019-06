Venezia | la protesta contro le Grandi Navi non potrà arrivare a Piazza San Marco La

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Avevano chiesto di poterfino aSan, il salotto buono di, per lale. Una settimana fa la notizia dell’incidente di Msc ‘Opera’ che ha sfasciato una battello fluviale con 110 persone a bordo in Riva San Basilio, ha fatto il giro del globo. Per questo la chiamata a raccolta di attivisti, ambientalisti, turisti, amanti di, volevaSanper chiedere che si fermi immediatamente il traffico dei bestioni del mare davanti a Palazzo Ducale e lungo il Canale della Giudecca. Ma il Prefetto Vittorio Zappalorto e il Comitato per l’ordine e la sicurezza hanno detto di no. Avrebbe costituito un precedente. E così la manifestazione prevista per sabato 8 giugno alle 16, con partenza dalle Zattere, dovrà fermarsi prima disotto il Campanile. Il percorso prevede di superare il ponte ...

