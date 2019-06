Vasto incendio nella sede dell' Agenzia delle Entrate

Vasto incendio a sud di Berlino : 600 ettari in fiamme : Continua a divampare l’incendio a 80 km a sud di Berlino, a Jueteborg: le fiamme hanno devastato oltre 600 ettari di bosco. Il rogo si è sviluppato in un area dove sono presenti campi di addestramento militare con riserve di munizioni: per tale motivo è molto pericoloso il lavoro di soccorritori volontari e dei vigili del fuoco. “Incendi così vasti non se ne ricordano negli ultimi 70 anni,” ha dichiarato un responsabile del ...

Viareggio - Vasto incendio in un rimessaggio di barche : Viareggio, vasto incendio in un rimessaggio di barche Le fiamme, di cui non è ancora chiara l'origine, si sono sprigionate all'interno di una azienda che lavora nel campo della nautica. Nube visibile su gran parte della Versilia Parole chiave: ...

Vasto incendio nel Modenese : a fuoco un impianto di rifiuti speciali [VIDEO LIVE] : Vasto incendio nel Modenese, a Fiorano, dove ha preso fuoco un impianto di rifiuti speciali. Il rogo ha interessato lo stabilimento dell’azienda Intereco a Ubersetto di Fiorano. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici Arpae per le rilevazioni ambientali. Vasto incendio nel Modenese: a fuoco un impianto di rifiuti speciali [VIDEO] L'articolo Vasto incendio nel Modenese: a fuoco un ...

Vasto : incendio dopo i fuochi d'artificio della festa di quartiere : Da un lato i cittadini stigmatizzano la poca cura della vegetazione, dall'altro chiedono maggiori misure di prevenzione durante gli spettacoli pirotecnici. «Chi decide di sparare i fuochi d'artificio ...

Perù : Vasto incendio nel centro di Lima : Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di venerdi’ un edificio nel centro di Lima, causando danni alle abitazioni ma senza riportare – al momento – vittime. Sul luogo dell’incendio, di cui ancora non si conoscono le cause, si sono recati il presidente Martin Vizcarra, la ministro della Salute, Zulema Tomas, e il ministro dell’Interno Carlos Moran. I vigili del fuoco, in un messaggio pubblicato ...