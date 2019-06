Ora te magno! Vanessa Incontrada affascinata da Gianluca Ginoble de Il Volo (Di venerdì 7 giugno 2019) Il trio de Il Volo ha partecipato alla manifestazione canora Seat Music Awards: in tale occasione Vanessa Incontrada non ha nascosto di avere un debole per Gianluca, dando vita ad un divertente siparietto. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto hanno partecipato alla seconda serata della manifestazione canora Seat Music Awards che ha avuto luogo presso l'incantevole scenario dell'Arena di Verona. Il trio de Il Volo si è esibito portando sul palco la cover del famoso brano A chi mi dice. A presentare la serata, con Carlo Conti, anche quest'anno c'è stata Vanessa Incontrada, che con Gianluca ha dato vita ad un siparietto molto simpatico che ha divertito tutto il pubblico.



Prendendo la palla al balzo, Gianluca si è riferito proprio alla presentatrice dandole della "Hermosa". La sua voce da baritono, che appunto la definiva bella in spagnolo, ha attratto ancora di più Vanessa che si è lasciata nadare ad una frase che ha catturato l'attenzione dei telespettatori. "Sei molto… Ora te magno! Sei proprio tenebroso…”, ha affermato la Incontrada, divertita e stuzzicando ancora di più il cantante. Entrambi sono stati al gioco ed il momento è stato davvero molto divertente.



Vanessa e Gianluca con questo scambio di battute hanno catalizzato di certo l'attenzione, ma ci ha pensato Carlo Conti a riprendere le fila del discorso ricordando al grande carriera dei tre giovani che hanno calcato i palchi internazionali più importanti, portando il bel canto italiano in tutto il mondo. Il Volo al momento è impegnato in un tour che si concluderà proprio a Verona, dove i tre si sono esibiti per il Seat Music Awards: la carriera dei musicisti è tutta in ascesa.