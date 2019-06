UNA VITA | anticipazioni puntata di sabato 8 e lunedì 10 giugno 2019

UNA Vita/ Anticipazioni 7 e 8 giugno : Blanca come Pepa de Il Segreto? : Una Vita, Anticipazioni 7 e 8 giugno: Carmen dovrà definitivamente mettere da parte il suo grande amore per l'investigatore Riera proprio per paura di Ursula

UNA VITA Anticipazioni mensili : ecco cosa vedremo entro fine giugno : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni sulle vicende che vedremo sul piccolo schermo italiano entro fine del mese.

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Susana perdona Arturo : Susana, colpita dal'atto eroico di Arturo, si presenta a casa sua e gli confessa di averlo perdonato per tutto il male che le ha arrecato.

UNA VITA anticipazioni dal 10 al 15 giugno : un funerale e gelosie : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Blanca si mostra fortemente instabile, Diego ottiene l’indulto Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Blanca è sempre convinta di aver partorito un maschietto e che la bambina morta, che tiene tra le braccia la contadina, non sia la sua. Intanto, Diego è fortemente addolorato per quanto […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 giugno: un funerale e ...

UNA VITA anticipazioni : FLORA bacia PAQUITO e… : Nuovo scandalo per FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: come abbiamo già anticipato, la ragazza prenderà una vera e propria sbandata per PAQUITO (Josè Maria Sacristan), il vigilante notturno (molto più grande di lei), e creerà scompiglio per tutta calle Acacias. Una Vita spoiler: PAQUITO baciato da FLORA! Le anticipazioni segnalano che FLORA comincerà a provare un certo interesse per PAQUITO ...

UNA VITA Anticipazioni 7 giugno 2019 : La fuga di Blanca e Diego si trasformerà in tragedia! : Samuel, in preda ai sensi di colpa, aiuta Diego a fuggire insieme a Blanca ma la loro fuga finirà in tragedia.

Spoiler spagnoli UNA VITA fino al 7 giugno : Augustina vuole vendicarsi di Maduro : Le trame della soap Una Vita sono sempre molto intriganti tanto che nel nostro paese, la fiction che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Beautiful, viene sempre seguita ed apprezzata da diversi milioni di telespettatori. Anche il serale, trasmesso da Rete 4 il martedì dopo Il Segreto, ha un pubblico numeroso. Le anticipazioni delle puntate attualmente in onda in Spagna, hanno come protagonisti Genoveva che, approfittando dell'assenza di ...

UNA VITA - spoiler : Blanca vuole entrare in una casa di cura - Samuel tradisce Ursula : La misteriosa scomparsa del figlio di Blanca Dicenta, coinvolgerà i telespettatori del popolare sceneggiato “Una Vita” nei prossimi episodi. La primogenita di Ursula dopo essersi conVita di aver partorito una bambina morta, a causa della pericolosa vicinanza di Crtistina Novoa, crederà che la cosa migliore sia quella di entrare in una clinica psichiatrica. A frenare la madre del piccolo Moises, sarà il marito Samuel Alday, visto che non appena ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019 : anticipazioni puntata 741 e 742 di Una VITA di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019 (la puntata di sabato è in seconda serata su Rete 4): Fabiana capisce che Servante ha mentito sulla rinuncia del lavoro di guardiano notturno e minaccia di spifferare la cosa, se lui non sarà più gentile con Paquito. La notizia dell’atto da eroe di Arturo è finita intanto sui giornali e tutti cambiano atteggiamento nei confronti del Valverde. Iñigo e Leonor ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : il bambino di Blanca è davvero morto? : Blanca è convinta che suo figlio sia vivo e che la morte del neonato sia solo una messinscena di Ursula. Quale sarà la verità?

