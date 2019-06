Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno Matteo Salvini nel giorno in cui altri 62 migranti sono stati soccorsi da rimorchiatore in acque maltesi e portati in Italia mancheranno a Pozzallo a firma di sbarchi sono ridotti del 90% che i pochi che riescono ad arrivare quelle di oggi ad esempio saranno accolti a spese del Vaticano le parole del Ministro dell’Interno così ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla presentazione venerdì 7 giugno in studio Giuliano per l’informazione migranti la nave commerciale Italia mazzo 25 recuperato ieri 50 migranti in mare ti sarebbe dirigendo verso Lampedusa secondo alla mi sfonda il servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà in mare afferma anche che I migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio non Ferrigno politica in apertura cometa soldini ci siamo detti chiaramente che se ti va avanti e si va avanti sugli obiettivi che ci siamo dati per combattere e non servire a chiarire o tirare a campare così il vice premier Luigi Di Maio Radio 24 il premier Giuseppe Conte ha precisato sapeva che ci saremmo visti ma era all’estero con le ...

CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e Ultime Notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Mi canti la nave commerciale italiana Asso venticinque ha recuperato ieri 50 migranti esisterebbe dirigendo verso Lampedusa secondo alla rotonda servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà in mare ma anche che I migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la valletta inter-venezia informata la ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli monito del presidente della BCE Mario Draghi ha l’Italia La Commissione Europea ha concluso che deve ridurre il rapporto debito PIL e l’Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine non credo che verrà chiesto rapido calo sarà un piano di medio termine che però deve essere credibile ha detto in risposta a una domanda sul braccio di ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta frascarelli. con sparatoria nella notte a Pavone Canavese alle porte del quartiere San Bernardo d’Ivrea tre persone hanno tentato la salto ad una tabaccheria e titolare che abita sopra il locale è uscito con una pista che ha ucciso uno dei malviventi ascoltato in procura nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti potrebbe beneficiare ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale vetro Nati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli di persone sono morte altre rimaste ferite in un incidente avvenuto a Dubai che ha coinvolto un autobus e probabilmente da l’oman lo rende noto la polizia spiegando che le vittime sono di diverse nazionalità il viaggiava si è schiantato ieri pomeriggio contro un cartello stradale per cause ancora non chiare è morto all’età di 77 anni e dottor John ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale vetro Nati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo deve andare avanti lo scrivono in una nota congiunta quasi fosse un imperativo categorico Matteo Salvini e Luigi Di Maio ti vedono il primo faccia a faccia di cui si abbia notizia da due un’ora di colloquio per dirti che l’esecutivo può e deve andare avanti se davvero accadrà ancora non v’è certezza 17 persone sono morte altre ...

Scuola - precariato e PAS Ultime Notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale pensionati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo deve andare avanti lo scrivono in una nota congiunta quasi fosse un imperativo categorico Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono il primo faccia a faccia di cui si abbia notizia da due mesi un’ora di colloquio per dirti che l’esecutivo può e deve andare avanti se davvero accadrà ancora non v’è certezza ci sono tante persone ...