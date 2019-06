Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio II ministro dell’economia francese Bruno lemaire per la fusione tra Fiat Chrysler in salita Dopo ritiro dell’offerta da parte di Fiat Chrysler sarebbe servito altro tempo ma vedrai ha avuto fretta è questa l’idea che il ministro francese prime interviste pubblicate da Corriere della Sera e Repubblica Fiat Chrysler afferma ha deciso di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - esclusi i tagli. Ecco i punti a favore : Pensioni ultime notizie: Quota 100, esclusi i tagli. Ecco i punti a favore Dopo l’avviso Ue sul possibile avvio della procedura di infrazione, le misure avviate dal governo giallo-verde, Quota 100 e reddito di cittadinanza, sono a rischio taglio? I vertici governativi, dal premier Conte, ai vicepremier Di Maio e Salvini si sono affrettati a ribadire il concetto che le due misure non si toccheranno. A ripetere questo assunto ci ha pensato ...

Draghi: 'Italia sia credibile sui conti'. Salvini: 'Taglio delle tasse priorità per il Governo', 7 giugno 2019

CALCIOMERCATO NEWS 6 GIUGNO/ Trattative e Ultime Notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 6 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Fca Renault : Ultime Notizie fusione - salta l’accordo. Ecco i motivi : Fca Renault: ultime notizie fusione, salta l’accordo. Ecco i motivi Fumata nera per l’accordo di fusione FCA Renault. Una trattativa che andava avanti da tempo è così sfumata definitivamente in maniera repentina, con l’ombra dell’azione politica francese. Almeno, questo è ciò che trapelerebbe dal comunicato di FCA, nel quale si parla di condizione politica mutevole. È ancora impossibile ricostruire la cronologia degli ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità Ultime Notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli saltano le nozze tra Fiat Chrysler è gruppo Renault il marchio preceduto da John Elkann ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata al gruppo Renault la decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi alleno esprime la sua delusione dopo il ...