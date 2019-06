Tumore | le tre regole fondamentali per non ammalarsi di cancro

Tumore ai polmoni : immunoterapia con sopravvivenza globale a tre anni : AstraZeneca ha presentato al Congresso Annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago i risultati di sopravvivenza globale (OS) a tre anni dallo studio di fase III PACIFIC con durvalumab nel Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III non operabile. Questi ultimi risultati mostrano un beneficio duraturo e sostenuto di OS in pazienti con NSCLC in stadio III non operabile, che non è progredito dopo ...

Il diabete tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare oltre 10 tipi di Tumore : Una ricerca pubblicata su “Journal of diabetes“, condotta da un team dell’ospedale di Ruijin affiliato alla Scuola di medicina dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ha concluso che il diabete di tipo 2 può implicare un maggiore rischio di sviluppare 11 tipi di tumore per gli uomini e 13 per le donne. I ricercatori guidati da Ning Guang hanno studiato 410.191 pazienti tra 2013 e 2017, tutti affetti da diabete di tipo 2, ...

L’assistenza nascosta e il lavoro a rischio per i malati di Tumore : le altre due facce della malattia : I malati di cancro in Italia sono circa 3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro il Ssn spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 miliardi di euro (dato stimato per il 2018) che comprende tutta la filiera dei servizi sanitari attraversati dal paziente oncologico (di prevenzione, diagnostici, specialistici, ospedalieri e chirurgici, farmaceutici, radioterapici, domiciliari e residenziali). ...

Una molecola presente nei broccoli potrebbe sopprimere lo sviluppo del Tumore : Una nuova potenziale arma contro i tumori arriva oggi da una pianta le cui infiorescenze sono molto presenti sulla nostra tavola: il broccolo. I broccoli sono già noti, insieme a cavoli, al cavolfiore, ai cavoletti di Bruxelles e al cavolo verde, per essere in grado di ridurre il rischio di tumore. Oggi, arriva una prova di come questo può avvenire: i broccoli contengono una molecola che spegne un gene, il quale a sua volta promuove la crescita ...

WINNERS CUP - IN CAMPO OLTRE 250 RAGAZZI CHE LOTTANO CONTRO Tumore : 'Lo sport ha una dote importante - ha detto l'assessore - quella di essere il miglior modo per superare le difficoltà. Attraverso l'attività fisica, si scoprono i propri limiti e si cerca di ...

Treviso - dal dolore alla gamba alla scoperta del Tumore : Samuele muore a 14 anni : Un'altra grave vicenda, riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente nel comune di Castello di Godego. La causa, purtroppo, è tra quelle sempre più ricorrenti: un tumore, considerata oramai la malattia del secolo. La vittima è un ragazzino di appena quattordici anni, Samuele Vispo, che si è spento nella giornata di mercoledì 1 maggio, sconvolgendo la sua intera famiglia ...

Tumore al cervello - ragazza di 23 anni operata per 5 ore mentre suona il violino : operata al Tumore al cervello mentre suona il violino. È questa l'incredibile vicenda che vede protagonista una giovane ragazza violinista, affetta da neoplasia cerebrale frontale sinistra a basso grado di malignità. La 23enne è stata sottoposta nei giorni scorsi nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto a un intervento di craniotomia ed asportazione del Tumore al cervello in 'awake surgery', cioè a paziente sveglia.La chirurgia a paziente ...

