Trump | in Irlanda noleggiate 4 limousine “da funerale” per 1 milione di dollari

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quattroda 935.033(circa 826 mila euro) per una visita di due giorni in: a pagare il conto salato, i cittadini statunitensi. Donalde la first lady Melania, in viaggio nel Regno Unito, hanno scelto infatti di prendere a noleggio presso l’agenzia funebre JP Ward&Sons quattro vetture extra-lusso saldate a rate in quattro tranche. A riportare la spesa, il sito ufficiale USASpending.gov ripreso dal quotidiano britannico Guardian: dalla ditta funebre non è giunta ancora alcuna informazione, così come lo stesso Dipartimento di Stato non ha voluto dare conferma sull’ammontare della spesa. Che fa strabuzzare gli occhi non poco se si pensa anche al costo, in aggiunta, del soggiorno del Presidente e dell’intero staff, all’hotel InterContinental London Park Lane, oltre 1,2 milioni di. Il Guardian chiarisce anche che la visita al ...

