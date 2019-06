Trump attacca la Nasa  ma inciampa in una gaffe |  «La Luna è parte di Marte»

Trump accolto dalla regina attacca il sindaco di Londra : "Un perdente" | La visita tra le polemiche : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Schiaffo a Trump - stop a costruzione muro con il Messico. Il presidente Usa attacca il giudice : “E’ favore a crimine” : Gli sforzi di Donald Trump per costruire il muro con il Messico si scontrano con la giustizia americana. Un giudice della California ha bloccato il trasferimento di fondi dal Dipartimento della Difesa, autorizzato dal presidente americano sulla base della dichiarata emergenza nazionale. Risorse che dovevano essere usate per i lavori di costruzione. Per il tycoon si tratta di uno Schiaffo pesante, che mostra le difficolta' del presidente a ...

USA : attacca Trump su Facebook e Linkedin - giudice sospeso per 6 mesi : Il giudice Michael Kwan è stato sanzionato con una sospensione di sei mesi per aver criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in tribunale e tramite i suoi account social. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema dello Utah, secondo cui il giudice in questione ha iniziato nel 2016 ad attaccare l’allora candidato alla presidenza USA tramite i suoi profili Facebook e Linkedin. Si parla di “commenti sprezzanti” via social ...

Accordi Usa-Cina - Trump contrattacca : «Nessuna marcia indietro di Pechino - la loro delegazione è in arrivo» : Accordi commerciali tra Usa e Cina e dazi "incociati", continua il braccio di ferro tra Trump e Pechino. «La regione della retromarcia della Cina e del suo tentativo di rinegoziare...

Russiagate - Trump attacca Mitt Romney : 2.42 "Se Mitt Romney avesse speso la stessa energia nel combattere Barack Obama che ha usato per combattere Donald Trump avrebbe potuto (forse) vincere la gara" Lo twitta il presidente Usa, sfogando la sua rabbia contro l'unico alto esponente repubblicano che si è detto "sconvolto" e "disgustato" dopo aver letto il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate. Romney perse nel 2012 la sfida per la Casa bianca con l'allora ...

Lo stabilimento Foxconn voluto da Trump è vuoto : il governatore del Wisconsin attacca - : ... come accennato, avrebbe dovuto portare all'assunzione di migliaia di abitanti dando un grande incentivo alla economia locale. L'azienda ha però cambiato idea, parlando successivamente di LCD di ...

Il candidato democratico Pete Buttigieg bacia il marito in tv. "L’omosessualità è un peccato" - attacca il vice di Trump : Un bacio gay irrompe sulla campagna per le primarie presidenziali del partito democratico. Il sindaco Pete Buttigieg abbraccia suo marito Chasten Glezman. Le loro labbra si toccano. Donald Trump, questa volta, non commenta. Ma in Rete si scatena la parte più conservatrice dell'elettorato. Il loro portavoce è il vice presidente Mike Pence, ex governatore dell'Indiana: "Considero Buttigieg un amico, ma ora sta attaccando la mia fede ...

Il candidato Pete Buttigieg bacia il marito in tv. Il vice di Trump attacca : «È peccato» : Buttigieg dovrà misurarsi anche con questi numeri, poiché la proposta politica chiama in causa nello stesso tempo la sua omosessualità e la sua religiosità. Questa è la vera carica innovativa della ...

Trump attacca la linea monetaria Fed : Il presidente Usa definisce "killer" la politica di stretta monetaria attuata dalla Fed: "Si sarebbe dovuto fare esattamente l'opposto" tenendo bassi i tassi.

