Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 | 30

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Traffico Roma del 07-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 18.20 TR DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIACO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E FLAMINIA E PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SU ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA TRIONFALE A VIA SALARIA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma -FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FUMICINO. SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma -FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. A SETTEVILLE POSSIBILI ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma -FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. A SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma -FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. A SAN PIETRO ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CORSO DI ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CORSO DI ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDì 7 GIUGNO 2019 ORE 12:15 SU VIA DEL FORO ITALICO, PER LAVORI DI PULITURA, CODE DA VIA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DISAGI, SEMPRE CAUSATI DAI LAVORI, IN ZONA VILLA SPADA SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA CORTONA. ANCHE IN QUESTO CASO FREQUENTI I RALLENTAMENTI DAL GRA VERSO IL CENTRO. ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”. PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA LAURENTINA, MENTRE IN INTERNA SOLO BREVI RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA PER INCIDENTI DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico SOSTENUTO IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA PER INCIDENTI DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico SOSTENUTO IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E PISANA PER Traffico E LAVORI E TRA CENTRALE DEL LATTE E NOMENTANA PER UN INCIDENTE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASILINA E ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO LA ...
Traffico Roma del 07-06-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDì 7 GIUGNO 2019 ORE 8:50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL GASDOTTO, SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU LUNGOTEVERE FLAMINIO DA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI A VIA LUIGI CANINA VERSO PONTE MILVIO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 25 GIUGNO. RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. DISAGI, SEMPRE CAUSATI DAI LAVORI, IN ZONA VILLA SPADA SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA CORTONA. FREQUENTI I RALLENTAMENTI DAL ...