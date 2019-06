Toyota - Siglato accordo con CATL per le batterie delle elettriche

quattroruote

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nuovodi collaborazione per lanel campoauto elettrificate. Il giorno dopo la firma di uncon la Subaru per lo sviluppo di una nuova piattaforma per veicoli alla spina, la Casa giapponese ha firmato un'intesa per collaborare con le cinesi Contemporary Amperex Technology Co Ltd () e Byd nelle forniture di.La scossa alle strategie. Le nuove partnership sono considerate dallanecessarie per aumentare la disponibilità di accumulatori e diversificare gli approvvigionamenti e quindi sostenere l'accelerazione impressa alla diffusione di auto elettrificate. Il gruppo giapponese puntava per il 2030 a più che triplicare le vendite annuali rispetto al 2018, per arrivare ad almeno 5,5 milioni di unità immesse sul mercato, la metà dei volumi totali. Di questi 4,5 milioni è previsto siano ibride e ibride plug-in e 1 milione ...

