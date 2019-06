Tour de France 2019 | Tom Dumoulin | “Ho del liquido nel ginocchio | cartilagine

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Giro del Delfinato 2019 : Alberto Bettiol torna in gara per preparare il Tour de France : Il Re del Giro delle Fiandre è pronto a tornare in corsa. Alberto Bettiol, che dopo dodici anni di digiuno per l’Italia è riuscito a sbloccare questa maledizione trionfando nella Classica Monumento, sarà al via da domenica 9 giugno al Giro del Delfinato; il test più importante in vista del Tour de France. Il toscano della EF Education First ha già messo in chiaro i suoi obiettivi, e dopo la breve corsa a tappa Francese sarà tra i grandi ...

Giro del Delfinato : le otto tappe in tv su Rai Sport - percorso test per il Tour de France : Archiviato il Giro d’Italia, nel calendario ciclistico internazionale è ora il momento di percorrere le strade Francesi con l'edizione 71 del Critérium du Dauphiné, tradizionale e importante test in vista del Tour de France. Non a caso, soprattutto negli ultimi anni, il detentore del Giro del Delfinato e il vincitore della Grande Boucle sono spesso lo stesso uomo: che si chiama Geraint Thomas per quanto riguarda la precedente stagione. Tra i ...

Tour de France 2019 : percorso - altimetria tappe e diretta tv-streaming Rai : Tour de France 2019: percorso, altimetria tappe e diretta tv-streaming Rai Appassionati di ciclismo, vedovi del Giro d’Italia, la prossima data sul calendario da tenere a mente è la seguente: sabato 6 luglio. Proprio in questo giorno partirà il Tour de France 2019, la prima tappa Bruxelles-Bruxelles. Il Tour si chiuderà dopo 21 tappe, domenica 28 luglio, traguardo finale gli Champs-Elysées di Parigi. Andiamo a dare uno sguardo al percorso e ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Quest’anno ci sarà molta più concorrenza - ma sono fiducioso” : Geraint Thomas sta completando l’avvicinamento verso l’appuntamento chiave della sua stagione: il Tour de France, in cui sarà chiamato a ripetere l’impresa dello scorso anno. Il gallese stupì tutti nel 2018, riuscendo a ribaltare le gerarchie nel Team Sky, mettendo in ombra Chris Froome e conquistando con grande autorità la maglia gialla. Alla prossima Grande Boucle Thomas correrà con la maglia della Ineos e l’obiettivo resta quello di salire ...

Giro del Delfinato 2019 : il percorso e le otto tappe ai raggi X. Diverse novità nell’antipasto del Tour de France : Il calendario ciclistico internazionale riprende dopo la breve pausa successiva al Giro d’Italia con un appuntamento imperdibile per tifosi ed appassionati: dal 9 al 16 giugno le strade Francesi accoglieranno il Giro del Delfinato 2019, corsa a tappe che rappresenta tradizionalmente un passaggio fondamentale nell’avvicinamento al Tour de France. Il fuoriclasse britannico Chris Froome (Team INEOS) rappresenta sicuramente il nome più atteso, ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali - obiettivo classifica o maglia a pois? C’è il precedente di Dumoulin 2018… : Chiuso il capitolo Giro d’Italia, si guarda subito avanti, a poco più di un mese, perchè il prossimo 6 luglio si riaprirà la battaglia tra i grandi uomini delle corse a tappe che si contenderanno la vittoria del Tour de France 2019. Saranno tanti i big al via, dalla corazzata Ineos con Chris Froome, Geraint Thomas e Egan Bernal, a Tom Dumoulin (ginocchio permettendo), Romain Bardet, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Richie ...

Tour de France 2019 : Nuovi dettagli da Bigben Games : Il Giro d’Italia si è appena concluso e tutti gli occhi sono ora puntati sul Tour de France 2019, la cui trasposizione videoludica è in uscita il prossimo 27 giugno per Xbox One e PlayStation 4. Per alleviare l’attesa, Bigben e Cyanide sono liete di presentare tutte le novità della versione 2019 del gioco ufficiale, sulla cui copertina sono presenti il team BORA-hansgrohe ed il tre volte ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Cycling Stars e GP Lugano - poi mirino sul Tour de France : il calendario dello Squalo : Vincenzo Nibali non scende dalla bicicletta dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha infatti in vista un paio di gare in questa settimana che segue la Corsa Rosa: questa sera sarà impegnato al Cycling Stars Criterium di Belluno (diretta streaming su OA Sport, parteciperanno tanti altri big tra cui Bettiol, Viviani, Ciccone, Campenaerts ma anche vecchie glorie come Bettini e Ballan) mentre domenica disputerà il GP Lugano. ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali ci sarà ma non era d’accordo con la squadra. Lo Squalo avrebbe preferito la Vuelta : Vincenzo Nibali sarà una delle grandi stelle presenti al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo ha deciso di cimentarsi con la Grande Boucle dopo l’infortunio subito lo scorso anno per colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez: c’è voglia di rivincita per il siciliano, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e desideroso di mettersi in mostra anche in terra transalpina. Ieri il 34enne ...

Tour de France 2019 : gli avversari che troverà Vincenzo Nibali. Froome - Thomas e Quintana attendono lo Squalo : Vincenzo Nibali correrà il Tour de France 2019, lo Squalo tornerà sulle strade transalpine a un anno di distanza dal terribile incidente sull’Alpe d’Huez provocato da un tifoso: dodici mesi fa era in piena lotta per la conquista della maglia gialla prima di quell’infortunio, questa volta il siciliano dovrebbe presentarsi alla Grande Boucle con l’intento di puntare a delle tappe e con il sogno di lottare per la maglia a ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali ci sarà. Obiettivo maglia a pois - ma lo Squalo potrebbe stupire per la classifica : Vincenzo Nibali ha archiviato il secondo posto al Giro d’Italia e ha già dato appuntamento al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo sarà presente al via della Grande Boucle tra cinque settimane: ora si godrà qualche giorno di tranquillità insieme alla sua famiglia e poi inizierà a concentrarsi sulla trasferta in terra transalpina, andrà a caccia di riscatto dopo l’infortunio subito lo scorso anno ...