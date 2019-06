Toscana | inaugurato innovativo impianto di ripopolamento ittico

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nel cuore del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, il torrente Gardone si è trasformato in una sorta di “centro benessere” per trote & c.: con l’aiuto dell’ingegneria naturalistica, infatti, il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno e l’Università di Firenze sono riusciti a creare, in località Imposto, un piccolo eden per la fauna ittica, restituendo funzionalità al vivace corso d’acqua montano. All’interno del torrente è stata ricostruita l’antica morfologia del fiume, con l’inedita ed ancora poco conosciuta tecnica dello “step-pool”, che si è rivelata la più adatta a garantire la biodiversità ed il benessere degli animali. Ad illustrare i risultati sul piano ingegneristico e biologico è Federico Preti, docente all’Università di Firenze: “L’adozione di opere idrauliche convenzionali – spiega il professore – avrebbe impedito alla fauna ittica la possibilità di risalire il ...

