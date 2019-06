Toscana | dimezzata la produzione di miele di acacia

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Laditoscano diquest’anno ha registrato un crollo (oltre il 50% in meno rispetto allaconsueta) a causa del maltempo che ha danneggiato la fioritura: ora la speranza degli agricoltori è rivolta alle altre fioriture, in particolare quelle di castagno e di girasole che servono alladi ottime qualità ditoscano. “Soprattutto le grandinate che si sono avute nei mesi primaverili hanno danneggiato la fioritura delle acacie ma le basse temperature e la pioggia hanno anche impedito che le api uscissero all’esterno delle arnie per un lungo periodo. Il meteo, purtroppo, è ancora incerto ma per gli oltre 5mila apicoltori toscani sarebbe fondamentale una tregua dalle piogge perché è ora il momento delladidi altre fioriture, del castagno nell’Aretino, del girasole nella Valdichiana, del millefiori, e ...

