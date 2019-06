Torre San Gennaro | crolla il manto stradale | i cittadini | ' Situazione in stallo da mesi'

Il 24 maggio folle del Circo Nero Italia con Switch - alla Torre San Severino dinner e after dinner su ORadio : L'esperienza outdoor di ORadio ritorna venerdì 24 maggio a Giugliano in Campania come media partner ufficiale di un evento promosso da Switch per accogliere il Circo Nero Italia. La location è esclusiva: la Torre di San Severino è la storia d'Italia e sorgeva in epoca romana come punto di osservazione per l'arrivo dei saraceni dal litorale e come comunicazione ottica tramite segnali di fumo. Oggi è un luogo suggestivo, e non è un caso se è stato ...

San Lorenzo al Mare : cinghiale di grosse dimensioni sul greto del Torrente a pochi metri dalle abitazioni - Foto - : I cinghiali continuano ad avvicinarsi sempre più ai luoghi abitati e la conferma arriva dagli avvistamenti continui, che ci vengono segnalati. E' di poche settimane fa la presenza di un ungulato alla ...

Torre Santa Susanna. Maria Mandurino morta in un incidente a Manduria : Tragedia della strada in Salento. Il bilancio è di un morto e un ferito. L’incidente è avvenuto sulla litoranea Salentina

Maltempo - trovato nel Pisano il corpo della donna travolta da un Torrente in piena. Due disperse in provincia di Savona : Sono ancora in corso, a Savona, le ricerche di due donne disperse da martedì sera nel torrente Letimbro. Le donne stavano attraversando un piccolo guado per raggiungere l'abitazione quando, ...

Maltempo - auto travolta da un Torrente nel Pisano : trovata morta la donna dispersa : È stato ritrovato questa mattina il corpo privo di vita di Maria Grazia Milani, la turista ottantenne dispersa da martedì dopo che un torrente in piena delle campagne di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) aveva travolto l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito che è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo della donna è stato rinvenuto a circa cinque chilometri di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove è ...

Maltempo - moglie e marito travolti in auto dalla piena di un Torrente nel Pisano : la donna è dispersa : Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. moglie e marito stavano percorrendo una strada vicino a un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Secondo i vigili del fuoco, a bordo dell'auto sarebbe rimasta intrappolata la donna

