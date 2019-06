Torino | tetraplegico recupera l' uso delle mani con un intervento mai provato in Italia

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 7 giugno 2019) L'innovativorealizzato all'ospedale Cto della Città della Salute di. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando, come fili elettrici, i nervi sani a nervi non più funzionanti

