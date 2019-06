Theresa May si dimette da leader dei Tory con una lettera al partito Chi sono gli 11

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Lo aveva annunciato il 24 maggio in lacrime, davanti alla sua residenza da primo ministro al 10 di Downing Street. Oggi,May ha confermato la sua decisione: si è dimessa dadei. Il passo indietro del capo del governo è avvenuto in maniera riservata, senza ulteriori annunci pubblici, semplicemente con unaprivata al. Adesso la formazione conservatrice dovrà nominare il nuovoentro la fine di luglio, in una corsa a undici che vedrà sfidarsi, tra gli altri, l’ex sindaco di Londra, Boris Johnson, la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, e il ministro dell’Ambiente, Michael Gove. May rimarrà comunque in carica come primo ministro fino a fine luglio, quando ilConservatore nominerà il suo successore alla guida della formazione e del governo. Rimarrà come premier dimissionario e, quindi, non prenderà alcuna ...

