Theresa May formalizza le dimissioni Boris Johnson in pole per la successione

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ora c’è anche la firma su un pezzodi carta.May hato oggi le sueda leader Tory, come aveva annunciato due settimane fa dopo il fallimentare tentativo di strappare in Parlamento la ratifica dell’accordo sulla Brexit, innescando lo start ufficiale alla corsa alla. Una corsa fra 11 pretendenti in lizza per aggiudicarsi la guida del partito, e a seguire la poltrona di primo ministro del Regno, i cui destini sono aperti, ma con un favorito d’obbligo a spiccare per adesso sugli altri:, il più istrionico portabandiera del divorzio dall’Ue.Esauriti gli impegni della visita di Stato di Donald Trump e le emozioni dell’omaggio ai superstiti quasi centenari dello sbarco in Normandia di 75 anni fa, ladyha messo definitivamente in moto le procedure del suo lungo addio. Nei tempi previsti, ma ...

TgLa7 : Brexit: Theresa May si è dimessa, si apre la successione - SkyTG24 : ?? È più vicino alla #Lega o al #M5S? ?? Che rapporto ha con #Trump? ?? Qual è il suo messaggio per Theresa #May? ?? L… - SkyTG24 : #Brexit, è il giorno dell'addio di Theresa May -