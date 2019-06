The Handmaid’s Tale 3 rinuncia alla brutalità gratuita e infiamma gli animi con la

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) The Handmaid's3 ci riporta finalmente nel terrificante mondo di Gilead. I primi tre episodi della nuova stagione – disponibili su TIMvision in contemporanea Usa – mettono in moto automatismi nuovi senzare del tutto a quelli vecchi, e il risultato è un avvio promettente con appena qualche occasione sprecata. Il discusso finale della seconda stagione, in cui Junea fuggire da Gilead con Emily e la piccola Nichole, è al contempo un limite e un'opportunità. Da un lato suscita lo scetticismo di critici e spettatori, sorpresi da una mossa che annulla buona parte dei sacrifici della protagonista. Dall'altro permette allo showrunner Bruce Miller di dareserie un'impronta diversa. Qualcosa di cui The Handmaid's3 ha davvero bisogno, dopo una seconda stagione tormentata da indicibili sofferenze e poco altro. Il cambiamento si nota, in effetti, perché si ...

