Tetraplegico recupera uso mani bypassando la lesione al midollo

Tetraplegico recupera l’uso delle mani con intervento che aggira lesione del midollo : Aveva perso l’uso delle mani a causa di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo il lavoro: pioveva e la sua auto è uscita di strada. Il trauma aveva provocato, oltre al deficit completo degli arti inferiori, l’impossibilità di apertura e chiusura delle dita bilateralmente: all’uomo, un pasticciere 52enne, era stata diagnosticata una lesione midollare completa a livello cervicale e non poteva più afferrare gli ...

