Terremoto in Toscana | scossa avvertita a Forte dei Marmi e Pietrasanta | scuole evacuate

Toscana - Terremoto a Massa Carrara : scossa di magnitudo 3.1 : Toscana, terremoto a Massa Carrara: scossa di magnitudo 3.1 Il sisma è stato registrato alle 12.22 a 2 km da Forte dei Marmi, 6 Km a sud di Massa. Non si registrano danni

Scossa di Terremoto in Toscana : avvertita a Massa e Carrara - Pietrasanta - Viareggio : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.22 in Toscana. Dai dati diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.1 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro nell'area...

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un Terremoto magnitudo ML 2.6 si è verificato a 6 km nordovest da Pontremoli (MS) alle 07:06:28 ad una profondità di 6 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Terremoto nella Piana di Lucca in Toscana - boato e paura tra gli abitanti : Terremoto e boato a Lucca nella serata di Pasqua. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 accompagnata da un forte boato è stata avvertita alle 21 esatte su tutta la Piana di Lucca e nel...

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 01:25 di questa notte è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia una scossa di Terremoto magnitudo 2.5 ad una profondità di 10 km, con epicentro 4 km a sud di Firenzuola. Alla Sala operativa della Metrocittà non è giunta finora alcuna segnalazione di danni.

Terremoto - scosse nelle Marche e in Toscana : non si segnalano danni : Due scosse di Terremoto sono state avvertite nella serata di domenica e questa mattina presto nelle Marche, nella provincia di Macerata, e poi nel comune di Cetona, in Toscana. La prima scossa, alle 23.15 di domenica, di magnitudo 3 ha avuto epicentro vicino i comuni di Caldarola e Cessapalombo.Continua a leggere