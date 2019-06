Tentato furto notturno in una tabaccheria | proprietario spara e uccide un ladro Pm

Marco Carta arrestato per furto aggravato : ha Tentato di rubare sei maglie alla Rinascente : Una notizia a dir poco incredibile in queste ore ha sconvolto la 'grande famiglia' del fan di Marco Carta, il cantante famoso per essere stato uno dei vincitori più acclamati e seguiti dal pubblico di Amici di Maria De Filippi, fortunatissimo talent show di Canale 5. Come riportato sulle pagine del Corriere della Sera, di Repubblica e di numerose testate, il cantante sardo ieri è infatti stato arrestato per furto aggravato. Il terribile episodio ...

Doppio intervento di Polizia all’Aurelio : 5 persone in manette per Tentato furto : Roma – Due gli interventi degli agenti della Polizia in zona Aurelio. Il primo per un tentato furto presso un abitazione. Sono le 21.52 quando, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Aurelio, sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura per una segnalazione di furto in via S. Agatone. Immediatamente sul posto, i poliziotti hanno intercettato tre uomini che stavano scappando. Fermati, sono stati ...

Tentato furto in casa Imbriani : le dure dichiarazioni di Mastella : “Ci sono nelle cronache ladri gentiluomini e ladri farabutti che non rispettano la memoria delle persone”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Clemente Mastella, dopo la notizia di un Tentato furto in casa dell’ex capitano e allenatore del Benevento calcio Carmelo Imbriani a San Giovanni di Ceppaloni. “In questo caso i ladri farabutti hanno fatto danni, ma non come loro immaginavano di produrre. Tutto ...

Tentato furto in Napoli-Cagliari - ma la partita non c'entra nulla : riguarda i seggiolini : Nonostante Napoli-Cagliari sia stata una partita nettamente condizionata dagli errori arbitrali, il Tentato furto è avvenuto dopo i novanta minuti regolamentari, e più precisamente durante la fase di deflusso del pubblico. Otto ragazzi, infatti, hanno provato a rubare alcuni seggiolini vecchi dello stadio San Paolo, ma sono stati immediatamente bloccati dalla Polizia. Un post partita tormentato Non si può certo dire che il post Napoli-Cagliari ...

Juve - Tentato furto in casa Bernardeschi durante il derby : sventato dalla fidanzata : TORINO - tentato furto nell'abitazione del calciatore Juventino Federico Bernardeschi, ieri sera a Torino durante il derby della Mole contro la Juventus . Mentre l'attaccante era in campo a cercare il ...

