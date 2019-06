Temptation Island 2019 – Chi è Katia Fanelli? Dal lavoro di commessa alla passione per i

Temptation Island 2019 : quando comincia - anticipazioni e coppie : Lavori in corso per il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Appuntamento prossimamente su Canale 5

Temptation Island 6 : Jessica parteciperà col fidanzato dopo aver disdetto le nozze : I profili social di Temptation Island nelle ultime ore stanno regalando ai fan tante anticipazioni sul cast della sesta edizione: gli addetti ai lavori, infatti, hanno presentato già due delle sei coppie che si metteranno alla prova nel reality quest'estate. Jessica e Andrea, ad esempio, partecipano al format sulle tentazioni per provare a sciogliere i tanti dubbi che la ragazza nutre sulla relazione: infatti non sa se ama ancora il compagno da ...

Temptation Island 2019 : le prime coppie : Katia e Vittorio Temptation Island 2019 è ormai alle porte e iniziano a trapelare, tramite i canali social del programma condotto da Filippo Bisciglia, le prime informazioni sulle coppie disposte a mettere alla prova il loro amore nel villaggio Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari). La prima coppia ufficializzata è quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, residenti a Rimini. L’uomo, nella sua clip di ...

Gossip Uomini e donne : la Dionigi e il suo 'Cobra' non andranno a Temptation Island : Uomini e donne è andato in vacanza da circa una settimana e i suoi fedeli fan sono curiosi di scoprire se qualcuna delle coppie nate nel programma parteciperà a Temptation Island nella versione Nip o Vip. Da sempre, infatti, il reality di Canale 5 ha attinto ai volti noti del dating show, permettendo ai telespettatori di conoscerli anche in veste di fidanzati gelosi. Al momento sono state rese note soltanto due delle coppie che parteciperanno a ...

Anticipazioni Temptation Island : Jessica ha voluto disdire il matrimonio con Andrea : Temptation Island tornerà presto su Canale 5, riportando in scena quel mix di buoni sentimenti e di tradimenti che tanto piace ai telespettatori. Gli ingredienti saranno gli stessi delle scorse edizioni: sei coppie metteranno alla prova il loro amore, separandosi per qualche settimana nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. In questo periodo saranno tentati da bellissimi ragazzi o ragazze single, che avranno il compito di aprire gli occhi ...

Temptation Island 2019/ Anticipazioni - la prima coppia ufficiale : Vittorio e Katia! : TEMPTATION ISLAND 2019, Anticipazioni e coppie: la prima coppia ufficiale è quella composta da Vittorio e Katia, ecco chi sono!

