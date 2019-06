Tartaruga ‘Caretta caretta’ salvata in mare alle Isole Eolie con una lenza attorcigliata

direttasicilia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Una‘Caretta caretta’ che aveva una cima ed unada palangaro attorcigliate alla pinna natatoria anteriore destra è stataal largo di Filicudi dall’equipe della biologa romana Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudi Wildlive Conservation”. Dalla targhetta indentificativa i ricercatori hanno scoperto che lasi chiama “Crow” e che era stata rilasciata a Pescara tre anni addietro dopo essere statauna prima volta per essere finita in una rete da pesca a strascico. La storia di ‘Crow’ è stata ricostruita grazie all’aiuto del biologo del Centro di recupero cetacei pescarese Vincenzo Ulivieri. “E’ stata avvistata in difficoltà – ha detto la biologa – e per lei è stata una fortuna, altrimenti non ce l’avrebbe fatta. Era sfinita. Ed è stato ...

