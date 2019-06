Sudan | le petromonarchie del Golfo finanziano il putsch dei militari

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019)l’”opa” saudita, e dei suoi satelliti del. suldei“L’esperienza della regione ci ha insegnato che una transizione ordinata che preserva lo Stato e le sue istituzioni è l’unico modo per evitare anni di caos e perdite”. A sostenerlo è il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti (EAU) Anwar Gargash, uno degli uomini più influenti della regione. Parole che seguono la brutale repressione deiesi che ha provocato, in quattro giorni, 108 morti e oltre 500 feritp. Il messaggio è chiaro: agli occhi di Abu Dhabi, che non tiene conto delle agitazioni popolari e delle aspirazioni democratiche nella regione, la stabilità deve prevalere sulla libertà. L’ombra dell’asse filosaudita, che comprende principalmente Riyadh, Abu Dhabi e Il Cairo, aleggia sopra la ...

