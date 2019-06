Sudan | il nuovo Golfo spiegato ai sonnambuli

Sudan - vince la piazza : dopo le proteste - si dimette il nuovo leader militare. Non verrà estradato l’ex presidente Bashir : vince la volontà della piazza . dopo il colpo di stato di giovedì 11 aprile che aveva costretto alle dimissioni il presidente Bashir al potere da 30 anni, l’esercito del Sudan aveva annunciato un “consiglio militare” per 24 mesi. Ma le proteste erano continuate, anche dopo la promessa di un governo di transizione “civile”. Ciò che la piazza voleva erano le dimissioni del nuovo leader , vice presidente e ministro della ...

Dall’Algeria al Sudan - in Africa è di nuovo tempo di “primavere” (militari permettendo) : Dopo la destituzione di Bouteflika ad Algeri, ora è la volta del Sudan, dove Omar al-Bashir era al potere da 30 anni. Le violenze del regime ci sono state ma per mesi le proteste non si sono fermate. Così determinate da spingere i militari a deporre il dittatore e a promettere riforme...