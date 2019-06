Streets of Rage 4 | il nuovo capitolo della famosa serie beat ' em up si mostra in un video

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Fan diofa rapporto! Il canale YouTube Low Score Boy Gameplay ha condiviso uncheben 10 minutidemo diof4 presente al Bitsummit 2019, riporta DSOGaming. Questa è la prima volta che riusciamo a dare un'occhiata aof4, che rappresenta la prima "entrata" nellaprincipale in oltre due decenni. Il gioco promette di rivitalizzare l'iconico gameplay con comandi moderni e altre sorprese da svelare.Il team diof4 trae ispirazione dall'amore per i titoli di combattimento, per introdurre nuovi fan e ricordare ai veterani perchéofè una dellepiù amate di SEGA.Leggi altro...

brema82 : @FuriaDivina87 Ti confesso che non l'ho mai giocato. Turtles in Time l'ho letteralmente fuso, è il mio beat'em up… -