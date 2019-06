Stipendio e reato mancato pagamento | quando si manifesta e perché

termometropolitico

(Di venerdì 7 giugno 2019)siPer la legge italiana, ildellopuò costituire sia un illecito civile, sia un illecito penale. Di seguito vediamo con quali modalità siildeldello, da parte del datore di lavoro al proprio dipendente. Se ti interessa saperne di più sul mobbing e su come difendersi, clicca qui.: l’illecito delPreliminarmente, occorre dire che, in ogni caso, ilversamento delloal lavoratore, avente diritto in base al contratto di lavoro, costituisce una violazione dell’accordo contrattuale ed, in quanto tale, dà luogo ad un illecito tipico del diritto civile, contro cui si può agire presso il Tribunale civile (attraverso una causa di recupero crediti o con un processo ordinario). La legge vigente ...

frankpari : Mancato pagamento stipendio: quando è reato? - mik_ele87 : RT @laleggepertutti: Mancato pagamento #Stipendio: quando è #Reato? - - Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Mancato pagamento #Stipendio: quando è #Reato? - -