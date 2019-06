Squadra sciolta e futuro incerto | ci pensa… Cedella Marley a salvare la Giamaica | la

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) La figlia di Bobha salvato la Nazionalena di calcio femminile, permettendole di qualificarsi ai Mondiali in Francia Una storia bellissima, di quelle che esaltano lo sport e i suoi valori. Protagonista è la Nazionalena di calcio femminile, riuscita a qualificarsi per la prima volta ai Mondiali, primadei Caraibi a riuscirci. AFP/Lapresse Un risultato ottenuto partendo dal nulla, visto che dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2008, la Federazione aveva deciso di sciogliere la, non credendo più nel potenziale delle proprie ragazze. Su di loro ha puntato invece, figlia del grande e indimenticato Bob. La cantante e imprenditricena ha di fatto ricostituito lafemminile e gli ha dato un, venendo ripagata con questa strabiliante qualificazione alla fase finale dei Mondiali, dove la ...

