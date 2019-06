Sondaggio Index Research | Giorgia Meloni fa la storia | Fratelli d' Italia supera

liberoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Spunta un ultimo, clamoroso,. La rivelazione è quella diResarch, proposta nel corso di PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Si parte ovviamente dalla Lega, data in leggero calo, al 34% rispetto al 34,4 delle Europee (secondo Tecnè, al contrario, il Carroccio è in crescita). Dunq

sarah_alberighi : RT @marisaLaDestra: .@Storace Dir?#SecolodItalia???? Sondaggio #Index, #FratellidItalia sorpassa #ForzaItalia.I dati partito per partito SA… - alexfa33658899 : RT @Storace: Sondaggio Index, Fratelli d'Italia sorpassa Forza Italia. I dati partito per partito - Secolo d'Italia - alexfa33658899 : RT @marisaLaDestra: .@Storace Dir?#SecolodItalia???? Sondaggio #Index, #FratellidItalia sorpassa #ForzaItalia.I dati partito per partito SA… -