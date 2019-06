Sky | “Pressing del Napoli su Lozano | la situazione”

forzazzurri

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il preferito di Carlo Ancelotti, allenatore del, per potenziare l’attacco, è sempre lo stesso: Hirving! Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, ci sarebbe in atto un pressing notevole da parte delper convincere sia l’entourage del giocatore (il cui agente, lo ricordiamo, è Mino Raiola) sia il PSV che chiede almeno 45 milioni. Aurelio De Laurentiis sa bene che il suo allenatore vuolepiù di tutti e farà l’impossibile per accontentarlo. Da capire se per aprire le porte al messicano servirà qualche cessione. Gli addii più scontati sembrerebbero quelli di Verdi e Ounas. Leggi anche : De Magistris a KK: “Abbiamo dato serenità a noi e al, lavoriamo su questi aspetti” Crc – Chiariello: “Difficile parlare di calcio in questi momenti, sulle parole di Ancelotti c’è un dubbio…” Radio Marte – Zazzaroni: “Fossi nel...

