Li lasciano nelle tombe aperte! Siria, per i bimbi morti sotto le bombe nemmeno il funerale

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Inda otto anni ogni giorno un padre è costretto a dire addio ai loro figli”, scrive Ismail Alabdullah, un attivista di Aleppo. L’ultimo bimbo è stato ucciso ieri a Khan Sheikhoun, nella provincia di Idlib, martoriata dall'aviazionena e russa. Il piccolo si chiamava Abdul Hamid al-Jawhar e la sua morte è andata ad aggiungersi a quella di altri 61 bambini che hanno perso la vita in seguito all'escalation di violenze in corso nellanord-occidentale.Queste famiglie hanno visto morire i propri figli, senza avere neppure il tempo di poter dare loro una sepoltura dignitosa a causa dei continui attacchi che le hanno forzate a fuggire. “Un papà ci ha raccontato di essersi sentito ‘fortunato’ perché è riuscito a trovare dueaperte per seppellire le sue figlie, prima che fosse costretto a fuggire con il resto della famiglia”, dichiara Sonia Khush, direttrice di Save the Children per la. “Ciò che stanno subendo è sconvolgente. Non soltanto hanno dovuto affrontare la devastante perdita di un figlio – continua Khursh – ma non hannoil tempo per organizzare un funerale adeguato perché devono pensare a fuggire e a mettere in salvo gli altri figli”.