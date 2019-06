Si riapre il toto partner per Fiat Chrysler

ilsole24ore

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il gruppo italo-americano ha bisogno di un alleato internazionale in grado di portare in dote tecnologie avanzate e piattaforme moderne. Tornano in pista la coreana Hyundai e la cinese Geely: a caccia del giusto mix di marchi per evitare sovrapposizioni di mercato...

