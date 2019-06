Sevizie a fidanzata, "tenetemi dentro"

Il gip di Milano ha stabilito che deve restare in carcere il 40enne arrestato nei giorni scorsi per sequestro di persona e lesioni gravissime, per aver seviziato e sequestrato per giorni la. L'uomo potrebbe "reiterare il reato", per il gip. Lo stesso Giacomo Oldrati nell'interrogatorio aveva detto: ", posso rifarlo". Ha ammesso di aver picchiato, seviziato e rinchiuso la ragazza,che è riuscita a scappare gettandosi dal balcone. L'uomo era già stato in un ex ospedale psichiatrico giudiziario.(Di venerdì 7 giugno 2019)