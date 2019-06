“Sei grassa!” Bersagliata sui social | Vanessa Incontrada risponde così

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 giugno 2019)non ha paura. Non ha paura di mostrarsi, né di offrire il fianco ai commenti degli haters di turno., è salita sul palco dell’Arena di Verona al fianco di Carlo Conti fasciata di un abito sottile in total black. Nonostante la sua bellezza sia evidente, sono stati moltissimi quelli che si sono scagliati ancora una volta contro di lei e il suo peso. Nelle ultime oreè diventata vittima di body shaming, ai Seat Music Awards 2019 è stata criticata per le sue forme procaci proprio come è successo negli anni scorsi. In molti hanno avuto da ridire sul suo peso, offendendola duramente per il semplice fatto che non porta una taglia 38, ovvero quella che convenzionalmente viene accettata nella moda, nonostante sia sinonimo di magrezza eccessiva. La verità è che laè una donna “normale”, meravigliosa, perfetta, femminile e sensuale ...

