Sebastian Vettel F1 | GP Canada 2019 | “Il risultato delle qualifiche dipenderà da come

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Charlse Leclerc e Sebastian Vettel davanti a tutti! Molto vicino Valtteri Bottas : Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari fa segnare 1:12.177 (circa sei decimi in meno del miglior tempo di Hamilton nelle FP1) e precede il compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di appena 0.074, mentre è Molto vicina la Mercedes di Valtteri Bottas, il quale si Classifica terzo a 0.134. Di ...

Formula 1 - Sebastian Vettel : “Non smetto - devo vincere in Ferrari” : Primo, smettetela di dire che si ritira. «Ho una missione: vincere con la Ferrari». Sebastian Vettel giura fedeltà alla causa. I malumori, l’aria scocciata, la delusione per i risultati avevano insinuato il sospetto che la sua carriera, dopo quattro Mondiali vinti in gioventù, fosse a un capolinea. «Falso, non ho mai detto nulla del genere» si racc...

Sebastian Vettel F1 - GP Canada 2019 : “Fino a qui abbiamo lottato con Max ma il nostro obiettivo non è giocarci il terzo posto” : Il GP del Canada è ormai alle porte e Sebastian Vettel ci arriva sull’onda dell’insperato secondo posto conquistato a Monte Carlo che ha ridato tranquillità interna e la terza posizione nella classifica generale. Il tedesco è stato maestro nello sfruttare gli eventi nel Principato, dimostrando che se la vettura dovesse crescere è ancora pronto a caricarsi sulle spalle il team e rincorrere una vittoria che, stando alle caratteristiche ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Ferrari al crocevia di Montreal. Il tedesco interromperà il digiuno? : Giorni di speranze o di sogni. Da come la si veda, l’avvicinamento al prossimo GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1, ha in sé queste sensazioni. Il campionato, allo stato attuale delle cose, è stato marchiato fuoco dalla Stella a tre punte. La Mercedes ha dominato, aggiornato le pagine dei record del Circus e con concrete possibilità di ulteriori update. Il 6-0 dei primi sei appuntamenti è paragonabile allo score di un set ...

F1 - Sebastian Vettel smentisce le voci sul suo ritiro : “Ho ancora qualcosa da fare in Ferrari” : Sebastian Vettel sta pensando al ritiro? La risposta è assolutamente no. E’ quanto emerge da un’intervista che il pilota tedesco della Ferrari ha concesso ad Auto Bild, circa il suo futuro nel Mondiale di F1. Nel corso del weekend a Monaco, infatti, erano circolate voci su un possibile addio del teutonico al mondo delle corse al termine del 2019, prima della scadenza di contratto che lo lega al Cavallino Rampante (2020). Le ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lavorano al simulatore in vista del weekend a Montreal : Tra poco più di una settimana il Circus della F1 si ritroverà a Montreal (Canada) per il settimo round del Mondiale 2019. Sul circuito di Notre Dame la Ferrari spera di trovare delle risposte che nei primi sei appuntamenti non ha trovato. Le sei vittorie marchiate dalla Mercedes hanno messo in un angolino il Cavallino Rampante, non intenzionato però a gettare la spugna. Secondo alcune indiscrezioni (fonte: it.motorsport.com), i due piloti ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - il campione che i ferraristi hanno smesso di amare. La maggioranza ama Leclerc : “M’ama, non m’ama“. Non abbiamo una margherita a portata di mano e non ci si vuole avventurare in riflessioni interiori. L’idea è quella di parlare di un rapporto che, dalla fede sconfinata dei primi anni, si è trasformato nell’indifferenza e nell’astio. E’ il caso di Sebastian Vettel e dei tifosi della Ferrari. Il tedesco, ieri, con una gara consistente si è portato a casa un secondo posto a ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Secondo posto eccezionale - non siano ancora abbastanza veloci” : Sebastian Vettel ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco, scattato dal quarto posto in griglia, è riuscito a rimontare e ha concluso alle spalle di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha commentato la sua prestazione al termine della gara: “Questa gara è stata difficile da gestire ma a Montecarlo può succedere di tutto e oggi è successo. Ho visto il ruota a ruota tra ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Risultato ottimo per me e per il team - ma non siamo abbastanza veloci” : Sebastian Vettel è salito sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Monaco 2019, conquistando il terzo podio stagionale e balzando in terza posizione nel Mondiale di Formula 1 davanti a Max Verstappen. Il tedesco della Rossa ha disputato una gara molto solida e pulita, riuscendo ad approfittare delle disavventure di Bottas e Verstappen (penalizzato di 5″) per raccogliere un secondo posto molto importante per risollevare parzialmente ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro a Montecarlo! Brutto errore con la Ferrari nelle prove libere : Incredibile errore di Sebastian Vettel durante le prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro in uscita dalla curva di Santa Devota, la prima dell’angusto circuito di Montecarlo: gravissimo errore del tedesco che ha perso praticamente tutto il turno e che ora è chiamato a una corsa contro il tempo per cercare di essere protagonista durante le qualifiche. Di ...