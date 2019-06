SEAT Urban Vehicles | generazione suv

SEAT e UFO - insieme per la micromobilità urbana - lavorano a stretto contatto con le istituzioni : ecco le novità : Al fine di migliorare la micromobilità urbana , Seat e UFO continuano a raccogliere l’opinione e le necessità dei cittadini lavorano a stretto contatto con le istituzioni pubbliche Dopo il lancio del monopattino Seat eXS powered by Segway allo Smart City Congress di Barcellona e la presentazione internazionale della concept car Seat Minimó, la casa automobilistica ha annunciato al Mobile World Congress che guiderà la strategia di ...

#SEATsharingUrbanArt : A.A.A. cercasi street artist : Non c’entra con le tag improvvisate, con quelle scritte scarabocchiate frettolosamente sui muri dei palazzi: quelli – possiamo dirlo? – sono segni, sigle, non certo opere d’arte. La street art è un’altra cosa e dietro ha artisti capaci di creare opere mozzafiato. Ecco, SEAT e Vanity Fair stanno cercando proprio loro, per rendere ancora più bella l’affascinante città di Milano. Il Comune meneghino ha dato a ...