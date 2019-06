scuolainforma

(Di venerdì 7 giugno 2019)glidi servizio deidellaal? Come mostra il calendario scolastico, lasta per terminare in tutte le regioni. In alcune scuole, circolari dei dirigenti impongono aila presenza anche quando non è prevista alcuna attività. Cosa prevede la normativa? NormativailSecondo la normativa,hanno ial? Il CCNL 2016-18 ha confermato quanto previsto dal vecchio CCNL all’art 28, che stabiliva che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolasticodefinito a livello regionale”. Ciò significa che al, l’attività obbligatoria di insegnamento non è dovuta, per cui inonobbligati a rimanere aper l’orario di cattedra e posessere impegnati solo in ...

scuolainforma : #Scuola, obblighi e impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni: quali sono? - Sara_Borzetta : Ho deciso che domani non vado a storia e filosofia perché non riesco proprio a concentrarmi oggi e non è possibile… - ALTEREGO82 : @NonEvoluto @leo_de_araujo Nessuna certezza ma penso che glielo abbiano impedito legalmente. Obblighi di no comment… -