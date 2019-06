Scoperto centro massaggi a luci rosse | 2 persone denunciate per sfruttamento prostituzione

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – Il sistema messo in atto da 2 donne che gestivano unmessaggi specializzato in ‘lingam’, ideato per garantire ai clienti il massimo della discrezione e dell’anonimato, e’ statodalla Polizia. Il potenziale cliente, oltre a ricorrere al classico passaparola, poteva trovare ilsulla rete: sul sito erano presenti foto di ragazze e ragazzi in pose provocanti ed allettanti. Dal web era possibile contattare le gestrici ed una volta trovato l’accordo veniva fornito l’indirizzo un anonimo palazzo in zona Cipro ed il codice numerico per il citofono. Incontrata la ragazza prescelta il cliente poteva concordare la prestazione ed il prezzo. Per uno ‘normale’ erano richiesti 100 euro, prezzo che saliva fino a 300 per ilo tantrico ‘lingam’ con la ragazza nuda o parzialmente ...

Affaritaliani : Scoperto centro massaggi ”tantra” Scelta delle ragazze sul catalogo on line - vignaclarablog : il sistema, messo in atto da due donne, è stato abilmente scoperto dagli agenti del commissariato Ponte Milvio. - CasilinaNews : Cipro, scoperto centro massaggi a 'Luci rosse': due donne denunciate per sfruttamento della prostituzione… -