Sarà Huawei a costruire le reti 5G in Russia

(Di venerdì 7 giugno 2019) (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) La porta degli Stati Uniti chiusa in faccia a, dopo l’inasprimento dei dazi e la messa al bando della tecnologia del gigante cinese, ha portato Pechino a guardare altrove per stabilire partnership commerciali sulledi ultima generazione. Così, dopo la visita di stato del presidente Xi Jinping a Mosca questa settimana,ha siglato un accordo con la compagnia di telecomunicazioni russa Mts per lo sviluppo della tecnologia 5G in. Questo accordo è stato raggiunto a margine dell’ottava visita istituzionale del presidente cinese al Cremlino, dove ha incontrato il presidente Vladimir Putin per discutere proprio di futuri piani strategici di sviluppo tra i due Paesi. E la partnership tra il gigante tecnologico di Pechino e l’operatore telefonico russo rientra esattamente in questa prospettiva per il breve periodo. Stando a quanto si legge ...

