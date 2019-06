Sanità | ministra Grillo | “In caso di nuovi tagli mi dimetto Clausola che vincola i fondi

Ministra Salute : "Basta tagli a Sanità" : 12.55 "Dalla sanità non è più possibile prendere un centesimo. L'automatismo che subordina il finanziamento della sanità alle dinamiche del Pil non lo condivido": così sui social la Ministra della Salute, Grillo. "La clausola finanziaria nella bozza del Patto per la Salute è politicamente inaccettabile",aggiunge e prosegue:"Voglio precisare che è stata voluta dagli uffici del Mef". L'art.1 del Patto contempla possibilità di bloccare,se serve, ...

Decreto Calabria - ok alla Camera : 240 sì. “Più controlli sulle Asl. Direttori sanitari e amministrativi sorvegliati speciali” : Due le priorità: ripristinare i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e rimediare al profondo rosso dei bilanci delle Asl. Il Decreto Calabria, approvato un mese e mezzo fa nel consiglio dei ministri in trasferta a Reggio Calabria, riceve il primo via libera alla Camera, con 240 sì e 76 no (le opposizioni: Pd, Leu, Fi, Fdi) e ora passa al Senato. Così la sanità calabrese prova a uscire dall’emergenza e riformarsi, sotto la stretta ...

Sanità - concorsi pubblici per amministrativi - dirigenti medici e Oss : scadenza 13 giugno : Lo sblocco delle assunzioni nel comparto della Sanità, ha aperto nel Sud Italia un importante spiraglio per quanto riguarda l'indizione di nuovi concorsi pubblici, grazie all'intesa raggiunta nei mesi scorsi tra Ministero della Salute e Mef. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono in particolare tre selezioni per amministrativi a Caserta, per dirigenti medici a Catania e la mobilità di Oss ...

Arresti Sanità umbra - inchiesta destinata ad allargarsi. Ministra Grillo : 'via mele marce' : Gli inquirenti denunciano un clima di omertà. Convocata l'unità di crisi del ministero. Intanto la presidente della Regione Catiuscia Marini si dice estranea ai fatti

Inchiesta Sanità in Umbria - la ministra Grillo manda una task forxe negli ospedali della regione : Durante la riunione dell'unità di crisi permanente che si è svolta sabato pomeriggio al Ministero della Salute, è stata analizzata la situazione che si è venuta a creare in seguito alla bufera ...

Inchiesta Sanità in Umbria - ministra Grillo 'Verifiche sugli ospedali' : Cronaca "Qui ci sono le domande, tranquilla": così il manager rassicurava la governatrice di LAURA MONTANARI e GIUSEPPE SCARPA Intanto fonti della Guardia di finanza indicano che l'indagine su una ...

Inchiesta Sanità in Umbria - ministra Grillo : "Verifiche sugli ospedali" : La titolare della Salute: "Una task force per capire la sicurezza delle cure". L'Inchiesta destinata ad allargarsi. La presidente Marini: "Fatti gravi, ma sono estranea". E la Lega chiede elezioni regionali anticipate

Sanità campana - la ministra Grillo contro la Lega : “Presa di posizione sconcertante e irrazionale” : “Oltre a essere sconcertante appare irrazionale il fatto che proprio il 29 marzo il ministero dell’Economia e delle Finanze mi mandava una lettera nella quale mi chiedeva la nomina del commissario e del sub-commissario di Campania e Lazio. Quindi francamente non si comprende questa presa di posizione di qualche giorno fa da parte del viceministro dell’Economia”. Così la ministra della Salute, Giulia Grillo, replica al viceministro ...

Sanità campana - Garavaglia (Lega) blocca la sostituzione di De Luca : “Conti sono in ordine”. Ministra Grillo : “Sconcertante” : Uno stop “sconcertante” e “irrazionale”. La Ministra della Salute Giulia Grillo commenta così la presa di posizione della Lega sulla nomina di un nuovo commissario della Sanità in Campania che sostituisca il governatore Pd Vincenzo De Luca. A bloccare tutto è stato il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia che ha respinto la richiesta pentastellata di nominare al più presto un successore di De Luca. Non se ne ...