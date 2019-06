Sanità | Giulia Grillo | “Non ci saranno tagli Clausola finanziaria voluta dal Mef è

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) “In queste ore sta circolando una bozza del Nuovo Patto per la salute che contiene all’articolo 1 unache vincola l’incremento del Fondo previsto nella legge di bilancio 2019 (2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) ‘al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico’. Questaper me è inaccettabile e voglio precisare che è statadagli uffici del Mef”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook, ministro della Salute. “La– ha spiegato – è identica a quella presente nel precedente Patto 2014-16 varato dal Partito Democratico, che pur prevedendo per l’erogazione dei Lea un finanziamento di 115,5 miliardi, ne ha concretamente messi a disposizione 111. Questo schema non si ripeterà più, laha già dato tutti i contributi che ...

