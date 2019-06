Sammy Basso nominato Cavaliere al merito da Mattarella | Sono al settimo cielo

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019)è statoaldella Repubblica Italiana. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione è stata presa in prima persona dal presidente della Repubblica Sergio. A 23 anniè il malato di progeria più longevo al mondo.Non si è mai arreso alla rara malattia genetica che porta all’invecchiamento precoce. Negli scorsi anni, oltre ad aver conseguito una laurea in Scienze Naturali con 110 e lode, ha fondato la “Associazione italiana progeria”.Proprio l’impegno in prima persona per la ricerca di cure a questa rara patologia è il motivo di tale onorificenza:“Penso che sia proprio per questo che mi è stata attribuita questa onorificenza” spiega.qualche tempo fa è stato contattato dalla prefettura vicentina: “mi hanno detto che ...

Corriere : Sammy Basso nominato Cavaliere al merito: «Lo Stato ha riconosciuto il mio impegno» - repubblica : Sammy Basso cavaliere della Repubblica [news aggiornata alle 10:12] - repubblica : Sammy Basso cavaliere della Repubblica -