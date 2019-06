Salvini | “sono disposto a rivedere contratto”

Mario Monti : “Sono un paladino del sovranismo - ma europeo. Salvini punta sul lavoro? È priorità da anni in Ue” : Si definisce paladino di “un sovranismo sì, ma europeo“. E sottolinea l’urgenza “di una profonda revisione della costruzione europea” e dei Trattati, perché Bruxelles deve “cambiare il Patto di stabilità. La Ue deve concentrarsi sui beni pubblici, come la difesa delle frontiere comuni, la regolazione dell’immigrazione, una diversa distribuzione dei costi per i rifugiati, la lotta al terrorismo, anche ...

Salute - Fiorello : “Sono il Salvini della prevenzione” : La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e giornalisti. ‘ ‘Sono il Salvini della prevenzione -ha scherzato Fiorello- sono ...

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...

Anziana uccisa in casa a Roma - 5 fermati. Colpita alla testa mentre chiedeva aiuto. Salvini : “Sono rom - saranno tutti espulsi” : L’avevano uccisa e poi erano dati alla fuga ma sono stati rintracciati, perché uno di loro si è costituito e ha cominciato a parlare. Sono stati catturati così i ladri che il 5 maggio hanno causato la morte di Anna Tomasino, la donna di 89 anni trovata morta in casa a Roma, nel quartiere di Montesacro. Hanno tra i 20 e i 42 anni, sono tutti rom: quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca. A mettere i carabinieri della Compagnia ...

Conte liquida Siri - ”revoca in Cdm”. Giorgetti : “Sono preoccupato”. Ma Salvini non ferma il governo : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, ma che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato, stasera ha tirato le fila: chiedera' al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. Ma ...

Caltanissetta - Salvini contestato durante il comizio : “Fuori i fascisti”. Lui sfotte i manifestanti - poi alla fine : “Sono stanco” : alla fine del suo tour elettorale in Sicilia in vista delle amministrative, Matteo Salvini è salito sul palco di Caltanissetta. Un gruppo di contestatori lo ha fischiato per quasi tutta la durata dell’intervento, intonando cori e gridando “i fascisti non li vogliamo”. Il leader della Lega, microfono in mano, li ha presi in giro. Poi, a un certo punto, mentre qualcuno lo interrompeva, ha ammesso: “Sono ...

Governo - scontro anche sugli stranieri irregolari. Salvini : “Sono 90mila”. M5s : “Nel contratto scrisse 500mila” : Nuovo fronte di scontro nel Governo, stavolta sui migranti irregolari da rimpatriare. Nella lettera inviata martedì dal vicepremier Luigi Di Maio al premier Giuseppe Conte, in cui chiedeva di convocare un vertice sui rimpatri a suo dire ancora fermi, si legge che gli irregolari oggi in Italia sono “600mila”. Nella conferenza stampa di oggi su sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione il ministro dell’Interno ...