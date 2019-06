Salvini | ‘Lettera Ue ci chiede ritorno a Fornero | neanche morto’

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Avanti tutta con la riforma delle pensioni nel segno della strada tracciata finora con l’introduzione della Quota 100 e la pensione di cittadinanza. Si chiama Quota 41 il prossimo passo della revisione del sistema previdenziale secondo il tabellino di marcia indicato dal vicepremier e leader della Lega Matteoin piena sintonia con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Pensioni, sintonia Lega - Movimento 5 stelle: si va avanti nonostante richiami Ue La bussola, ancora, una volta, è il contratto di governo, strumento utile per tenere salda l’alleanza e far fronte comune ai richiami che arrivano da Bruxelles a proposito dell’andamento dei conti pubblici e delle politiche economiche messe in campo sul fronte del lavoro e della previdenza, dal Reddito di cittadinanza a Quota 100, due delle misure simbolo del governo gialloverde guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. ...

matteosalvinimi : #Salvini: l'Italia è un Paese sano, ha un'economia sana, la lettera da Bruxelles è la dimostrazione che le regole e… - Linkiesta : Meno bambini a scuola, più baby gang nelle strade. Meno persone che curano i loro malanni, più contagi ed epidemie.… - antoniomisiani : La vicenda della #LetteraUE dimostra che i nodi stanno venendo tutti al pettine. La politica economica del governo… -