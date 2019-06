Salvini da Del Debbio quattro volte in un mese E lo staff del Ministro attacca

Salvini e Di Maio : "Governo va avanti - ora il taglio delle tasse" : "Il governo deve andare avanti" si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...

Salvini-Di Maio - vertice della pace : taglio delle tasse in agenda. «Da M5S ho sentito dei sì» : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Salvini-Di Maio - vertice della pace ma si naviga a vista : taglio delle tasse in agenda : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Salvini contro la sentenza del Tar di Firenze : 'Sono a favore degli immigrati' : La sentenza del Tar di Firenze pronunciata il 4 giugno scorso ha bocciato l’ordinanza sulle "zone rosse". Il provvedimento giudiziario non è stato gradito da Matteo Salvini, il quale si è immediatamente scontrato con il verdetto e quindi con i magistrati che hanno pronunciato giudizi negativi nei riguardi dei suoi provvedimenti. I ricorsi contro i provvedimenti giudiziari del Tar Sono vari i ricorsi contro i provvedimenti giudiziari del Tar. ...

Arresti anticipati da Salvini - irritazione della procura di Monza : "Operazione ancora in corso - così si pregiudica il buon esito" : In mattinata nota del ministro su 11 Arresti di presunti spacciatori, arriva la replica ufficiale del procuratore Zanetti: "A tempo debito verranno fornite informazioni". Caso identico a Prato

Salvini-Di Maio - incontro a Palazzo Chigi. «Governo va avanti - priorità il taglio delle tasse» : «Quello tra Salvini e Di Maio è stato un incontro positivo e proficuo». È quanto spiegano fonti M5S al termine del vertice tra i due vicepremier a Palazzo Chigi. Il...

Il sindacato di polizia (Silp) a Matteo Salvini : “Tanti discorsi ma manca il rinnovo del contratto” : In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato Italiano Lavoratori polizia (Silp-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti discorsi, in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".Continua a leggere

Salvini : ‘Ora l'obiettivo del governo è Quota 41’ : L’esecutivo gialloverde, guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, va avanti nel solco del percorso finora tracciato in materia di politica economica, in particolare sulla riforma delle pensioni. A ribadirlo in continuazione in queste ore sono i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 stelle. “Io come governo – ha dichiarato il ministro dell’Interno - non aumenterò di nessun ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

Salvini : «Ho 60 milioni di figli : devo dare loro da mangiare» Sala : «Non lo vorrei come zio» La frase del ministro : video : Il ministro dell’Interno ha reagito ai richiami Ue sul rispetto dei vincoli, sostenendo di avere «60 milioni di figli: se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare»

Pensioni - Matteo Salvini ignora le raccomandazioni dell’Ue e rilancia : “L’obiettivo è la quota 41” : Nonostante le raccomandazioni della Commissione europea in tema di Pensioni, con le critiche mosse alla quota 100, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, tira dritto e, anzi, rilancia: "Io come governo non aumenterò di nessun centesimo nessuna tassa, l'obiettivo è quota 41 sulle Pensioni".Continua a leggere

La7 - lite tra Salvini e Gruber. “Mi avete dato del razzista”. ” Qui mai epiteti. Non mi costringa a toglierle l’audio” : Botta e risposta in diretta su Otto e mezzo (La7) tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. Il ministro, che si trovava in collegamento, non ha gradito la domanda della conduttrice che chiedeva le tempistiche di un incontro tra lui e il leader dei 5 Stelle: “Di Maio chiede a gran voce un vertice, lo sta snobbando? Oppure la campagna elettorale le ruiba tutto il tempo?”. A quel punto il titolare del Viminale ha sbottato: “Ancora con ...

Otto e mezzo - Salvini : 'Contesto giudici che fanno dibattiti a favore dell'immigrazione' : C'era attesa per conoscere quello che sarebbe stato il contenuto della puntata di "Otto e mezzo" su La7 che, nella serata di questo mercoledì 5 giugno, ha posto Matteo Salvini di fronte alle domande sempre pungenti di Lilli Gruber. L'occasione è stata proficua per avere una nuova chiave di lettura su quelle che potrebbero essere le situazioni politiche in Italia ed in Europa sulla base delle opinioni del vice premier leghista. ...Continua a ...

Matteo Salvini contro i giudici delle sentenze sgradite : Salvini contro i magistrati ‘sgraditi’. Sono due gli attacchi, uno sferzato in prima persona dal ministro, a Foligno, e uno invece emanato attraverso il Viminale, contro i giudici che si sono occupati di immigrazione. Nel mirino contro le decisioni dei tribunali di Bologna e Firenze sulle cosiddette “zone rosse” e sull’iscrizione all’anagrafe di alcuni cittadini stranieri. Il ministero guidato da Salvini ...