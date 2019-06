Salute | sotto accusa i cibi spazzatura in età infantile | favoriscono le allergie

Salute - esperti : malattie respiratorie e disturbi del sonno “non vanno sottovalutati” : malattie respiratorie, allergie, rinite allergica, asma: il VI appuntamento con “Le Giornate delle Salute”, organizzate e promosse dalla dr.ssa Daria Caminiti, nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani“Carlo Zuccaro” di Taormina, è stato dedicato alla prevenzione in ambito pneumologico e allergologico con il dr. Alfio Pennisi, specialista in pneumologia e la dr.ssa Daria Caminiti, otorinolaringoiatra ed esperta in allergologia. ...

La tiroide è la vera padrona della nostra Salute : i segnali del tuo corpo che non puoi sottovalutare : Vi sentite depresse, apatiche, soffrite di ansia, tachicardia, non riuscite a rimanere incinta e lamentate sbalzi umore? Fatevi controllare la tiroide, una piccola ghiandola posizionata nella parte anteriore del collo, così importante da essere considerata vitale, perché in sua assenza è impossibil

Salute : un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso - più vulnerabili a problemi di Salute futuri : Un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso il che può accompagnarsi a problemi di salute nel corso della vita. Nel mondo ogni anno sono 20,5 milioni in neonati con un peso inferiore ai 2500 grammi (dati relativi al 2015) ed oltre il 90% di questi casi si concentra nei paesi a basso e medio reddito. Questi i risultati principali riportati in un lavoro pubblicato sulla rivista “The Lancet Global Health”. Ma il problema non è ...

Salute : no dell’Oms agli schermi sotto i 2 anni - ma in Itala cellulare a 6 mesi : Per crescere bene servono più attività fisica, fin da neonati, e meno tempo trascorso sdraiati in carrozzina o seduti nel marsupio, su passeggini e seggiolini; nanna sana, di qualità e lunga il giusto, e soprattutto niente schermi – siano di telefonini, tablet, computer o tv – fino ai 2 anni di vita. Sono alcune delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha diffuso in queste ore nuove linee guida per ...

Salute - gli esperti : “Niente tv e smartphone ai bimbi sotto i 2 anni” : I neonati e i bambini non dovrebbero essere lasciati a guardare passivamente la televisione, lo smartphone, il tablet o il computer. Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo le quali prima dei due anni d’eta’ i bambini non dovrebbero mai trascorrere del tempo stando seduti passivamente davanti a uno schermo. Il limite, invece, per i bambini dai 2 ai 4 anni d’eta’ ...

In Puglia si spara ancora : ucciso sotto casa un ergastolano in permesso per motivi di Salute : Il delitto a Trinitapoli. Cosimo Damiano Carbone era ritenuto dagli inquirenti al vertice della mafia in città. Era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio Saracino nel settembre del 2004