Salute | ictus | aumenta la finestra per la somministrazione della trombolisi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Avere più tempo per somministrare il trattamento che può salvare dall’cerebrale: il Congresso dell’European Stroke Organisation evidenzia un notevole passo avanti in questa direzione.re le possibilità di recupero e limitare le conseguenze disabilitanti causate dall’cerebrale intervenendo con la, cioè con ladi un farmaco capace di disostruire l’arteria cerebrale occlusa, entro le prime 4,5 ore dalla comparsa dei sintomi o con la trombectomia meccanica (utilizzando cioè device meccanici per via endovascolare) entro le prime 6. Queste le finestre temporali entro le quali oggi si può intervenire per limitare i danni dell’cerebrale, patologia che, nel nostro Paese, colpisce circa 150.000 persone ogni anno. Quella cerebrovascolare è, infatti, una patologia tempo-dipendente: indipendentemente dalla gravità del ...

