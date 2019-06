S tuffa nel lago per la fine della scuola | è morto il 15enne

Ragazzi si tuffano nel lago per festeggiare la fine della scuola : muore 15enne : Il giovane si è buttato in acqua con un gruppo di compagni da un pontile davanti a Villa Geno ma lui non è più riemerso: è in condizioni disperate. Recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo

Si tuffa nel lago per festeggiare la fine della scuola : 15enne gravissimo : Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni. Il ragazzo si è buttato in acqua da un pontile davanti a Villa Geno e non è più riemerso. E’ stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e rianimato dai soccorritori, che lo hanno trasferito in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le sue ...

Varese - 17enne si tuffa nel Lago Maggiore e non riemerge : trovato senza vita sul fondale : Una brutta tragedia si è verificata nella giornata di oggi a Castelveccana, in provincia di Varese, dove un giovane di 17 anni originario del Togo è deceduto in seguito ad un tuffo nel Lago Maggiore, uno dei laghi più grandi d'Italia. Il ragazzo si è tuffato da una vecchia fornace, la zona in cui è avvenuto il dramma è nota infatti con il nome di fornaci di Caldè. A quanto pare il ragazzo non sapeva nuotare, ma certamente nessuno si aspettava ...

Quindicenne si tuffa nel Lago Maggiore e annega : Un Quindicenne è annegato nel Lago Maggiore, ad Arona (Novara). Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche. Il ragazzo, di origine nordafricana, era con alcuni amici sulle sponde del Lago: si è tuffato in un punto molto pericoloso e che già in passato aveva visto annegare altri giovani stranieri.Il ragazzo annegato nel Lago Maggiore viveva a Legnano (Milano). La tragedia ...

Cattolica : si tuffa nel fiume per salvare i suoi due cani ma muore annegato : Quando ha visto i suoi due cani cadere nel fiume non ci ha pensato neanche un istante di più a tuffarsi in acqua, ma la corrente l'ha inghiottito ed è morto annegato. E' accaduto nel pomeriggio di ieri tra Cattolica e Misano e a perdere la vita è stato il 78enne Albano Del Monte, residente a Pesaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia municipale e i mezzi del 118, ma per l'anziano a quel punto non c’era ...

Turista si tuffa senza vestiti nella fontana dell’Apple Store : “Non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...

A Civitavecchia un comitato si batte per chiudere col carbone senza tuffarsi nel gas : Mario Silvestri racconta un episodio che svela la furbizia della classe dirigente quando è messa di fronte a decisioni ineludibili, in cui si affanna a salvare capra e cavoli. Eravamo nel 1957, ed era in palio il lancio del nucleare in Italia. Ad una riunione ufficiale negli States viene chiesto al professor Medi, alto funzionario del Ministero, “lei inclina verso i reattori ad uranio naturale o verso quelli ad uranio arricchito?”. Dopo un ...